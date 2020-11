Julies operation gik over al forventning - men nu er det sket, som ikke måtte ske

Men nu har sagen taget en drejning. Det, hun frygtede, er blevet til virkelighed.

Ligesom ved hendes forrige operation tilbage i maj 2018, så har hendes ryg åbnet sig ovenpå operationen.

- (..) jeg gik rundt med en decideret åben ryg i to måneder, før de genopererede mig. Denne gang krydsede jeg virkelig fingre for, at det ikke ville ske igen! Men… Det er desværre ved at ske igen nu. Min ryg har åbnet sig to steder på det lange ar. Det gik ellers lige så godt, og jeg var så fortrøstningsfuld. Jeg har dannet nekrose, skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil lørdag eftermiddag.