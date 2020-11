Lang kø til drive-in-test: Birthes syge mand måtte vente over to timer i bilen

- Det er uholdbart, at syge folk er tvunget til at sidde i bilen i så lang tid. Man kan jo risikere, at de ikke gennemfører det (red. testen) og er nødt til at køre igen. Da min mand havde ventet i to timer lignede det, at han kun var halvvejs, men så løsnede det pludselig op. Hvis det ikke havde gjort det, og han skulle have ventet i to timer mere, så var han kørt hjem, fordi han havde det så dårligt, siger Birthe Breinholt og fortsætter:

- Ellers er de i hvert fald nødt til at begynde at dele noget vand ud og give noget mere information om, hvorfor man holder i kø. De kunne ikke fortælle ham noget, og han havde det dårligt.

Folk kommer i for god tid

Jette Krüger Jensen var selv tilstede ved testcentret tidligere på dagen lørdag, hvor hun hjalp med at kalde ekstra personale ind, så problemet kunne blive afhjulpet. Hun erkender, at det var problematisk, men fortæller at det nu skulle være under kontrol.

- Det kører fornuftigt nu. Heldigvis er det ikke noget som sker ofte, men det er selvfølgelig problematisk alligevel, fortæller hun.

Ifølge hende skyldes problemet - udover manglende personale - også, at der er en hel del folk, som kommer i for god tid. Hun opfordrer derfor folk til at komme så tæt på deres bookede tid som muligt.

- Det ville være en stor hjælp, hvis folk kommer til den tid, som de har eller højst fem minutter før. Når der kommer mange på en gang, laver det nemlig lange kører, siger hun.