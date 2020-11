3.400 tændte fakler og dannede ring om Tange Sø

Det er ikke kun adventskranse, der søndag er lys i rundt i landet.

Ved Tange Sø på Ans samlede omkring 3.400 mennesker sig søndag aften med lysende fakler for at danne en menneskekæde om et stykke af søen med det formål at vise, at Tange Sø også har mange tilhængere.

- Den har altid været her. Vi bader hernede, og vi holder festival hernede. Den betyder bare generelt rigtig meget for byen og folk rundt omkring. Det giver bare ikke mening, at søen ikke er her længere, lød det tidligere på aftenen fra Mads Hansen fra Ans, der søndag aften deltog i demonstrationen.