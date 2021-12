Rekordmange danser om juletræet i et sommerhus

Og det er ikke kun danskerne, der flokkes ud til sommerhusområderne. Også den tyske trafik er rettet mod de danske feriehuse – også selvom det langt fra er sommer.

- Især tyskerne elsker Danmark, og de vil gerne holde noget ferie i Danmark. Nu er det trukket så lang tid, at det så bliver jul og nytår i stedet for, siger Dorte Tandrup med henvisning til, at der i sommer var nogle indrejseregler, der gjorde det svært for tyskerne at komme til Danmark.