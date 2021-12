Elefanthuer hitter blandt unge: Rim sælger til rappere og unge piger

Hardcore ladybosses

Rim Orfali begyndte første gang at sælge vipper for 2,5 år siden under navnet Rimova på Instagram. Forretningen kørte på skinner, men profilen blev lukket ned, fordi en sælger i USA havde patent på butikkens navn.

Rim måtte begynde forfra under det nye navn Lashivas. Det nye navn har hun siden købt patent på. Hendes drøm er, at virksomheden vokser sig større og bliver internationalt kendt. Hun fortæller, at vejen dertil er at sælge produkter til dem, der skiller sig ud fra mængden.

- Jeg blev inspireret af den amerikanske stil. De her kvinder var rigtige “ladybosses” med vipper og elefanthuer. At man virkelig var hardcore. Jeg vil gerne have, at min virksomhed skiller sig ud fra noget, man ser til hverdag, siger Rim Orfali.