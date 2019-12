Indbrudstyv taget på fersk gerning: Skal fejre nytår bag tremmer

To personer er anholdt og sigtet for et indbrud i Hornslet tidligt mandag morgen. Genrefoto. Foto: Colourbox

En 26-årig aarhusianer er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for et indbrud i en villa på Tendrup Møllevej i Hornslet. Også en 23-årig mand er anholdt og sigtet i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

Det var ejeren af huset, der opdagede de ubudne gæster. Ejeren var ikke selv hjemme, men han kunne ved 5-tiden via et kamera i huset se, at to personer var brudt ind i og i gang med at bære møbler og andre tyvekoster væk.

Læs også Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi - var drevet af had til kvinder

Manden skyndte sig derfor at kontakte politiet, som hurtigt fik sendt patruljer ud til området i det vestlige Hornslet.

Medgerningsmand stak af

Her lykkedes det betjentene at fange den 26-årige mand på fersk gerning, mens den 23-årige slap væk. I hvert fald i første omgang.

Læs også Kvinde vækket ved, at nøgen mand stod og onanerede i hendes stue

For Østjyllands Politi har hele tiden haft en formodning om, hvem den 23-årige er, og han blev derfor i løbet af mandag anholdt og sigtet i sagen.

Ved et grundlovsfor ved Retten i Randers blev den 26-årige mandag varetægtsfængslet i fire uger for indbruddet. Han kærede ikke afgørelsen.