Kvinde vækket ved, at nøgen mand stod og onanerede i hendes stue

En 42-årig kvinde fra Mørke på Djursland fik sig en ubehagelig oplevelse natten til mandag.

Kvinden havde lagt til sig til at sove på sin sofa, men vågnede klokken cirka 1.55 ved, at der stod en nøgen, fremmed mand og onanerede ved siden af hende. Det oplyser Østjyllands Politi.

Ved du noget? Har du set den nøgne mand, eller har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefonnummer 114.

Manden valgte at stikke af, da kvinden vågnede og opdagede ham.

Kvinden slog alarm til politiet, men det lykkedes ikke for patruljerne at finde ham. Derfor håber Østjyllands Politi, at offentligheden kan hjælpe med at finde frem til manden, fortæller Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Så har du set en nøgen mand løbe rundt i byen Mørke natten til mandag ved 2-tiden, eller har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på telefonnummer 114.

Manden beskrives som værende 20-25 år gammel, 185-190 centimer høj og dansk af udseende. Han er spinkel af bygning og har kort lyst hår.

Episoden fandt sted i en ejendom på Ebeltoftvej, og det er uvist i hvilken retning, manden forlod stedet.

Ifølge Janni Lundager står manden til at blive sigtet for blufærdighedskrænkelse ved anden uanstændighed.