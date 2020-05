I en fjern, fjern galakse kan du nu lade vandet på genåbnet museum

På mørke og måneløse nætter kan Andromedagalaksen, der ligger over 2 millioner lysår fra jorden, lige akkurat ses uden brug af kikkert som en uklar, oval plet i stjernebilledet Andromeda.

Men fra i morgen kan du på Glasmuseet i Ebeltoft rejse til den fjerne galakse, mens du lader vandet.

Kunstner Steffen Dam har under coronanedlukningen nemlig transformeret museets kundetoilet til et såkaldt 'undrekammer', hvor man kan komme og blive 'taget med bukserne nede'.

Steffen Dam er glaskunstner og udstiller i både ind- og udland og er repræsenteret på adskillige nationale og internationale offentlige samlinger og museer. Foto: Glasmuseet

- Det fungerer som et almindeligt toilet, men når man kommer ind tages man med på en rejse til en anden galakse, og vi glæder os til, at vi i morgen igen kan sige velkommen til museumsgæsterne med den her oplevelse, siger museets presseansvarlige, Pia Bittner, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang siden coronanedlukningen, at museerne kan lukke dørene op igen.

Oplagt i coronatider

Udstillingen henter inspiration fra steampunk-bølgen (en undergenre af science fiction præget af Victoriatiden) og vil fremover indgå som en fast del af Glasmuseet.

Men lige netop i disse coronatider mener museet, at udstillingen er oplagt.

- Det er et sted, hvor du lukker døren bag dig, og én person af gangen træder ind i en anden verden, siger Pia Bittner.

Andromedagalaksen og dommedagsprofetierne om, at den en dag vil opsluge vores egen galakse, inspirerede Steffen Dam til undrekammeret, som du fra i morgen kan opleve på Glasmuseet i Ebeltoft. Foto: Ye Aung Thu/AFP/Ritzau Scanpix

Hun oplyser, at ideen udspringer af et barndomsminde, hvor Steffen Dam finder ud af, at vores egen galakse, Mælkevejen, og Andromedagalaksen vil kollidere en dag.

Galakserne bevæger sig nemlig mod hinanden med en hastighed på 110 kilometer i sekundet og vil derfor kollidere om cirka tre milliarder år.

- Det er jo ikke en rar tanke, og så har han tænkt, at man kunne mødes i rummet inden. Og det er der kommet det her lille undrekammer ud af, som ikke rigtig kan forklares. Det skal opleves, siger Pia Bittner.

Både værktøj og våben er fremstillet fra bunden. Foto: Glasmuseet

Hjemmebygget fra bunden

Kunstneren bag, Steffen Dam, er uddannet værktøjsmager, men til daglig glaskunstner ved Handrup på Djursland, hvor fra hans skulpturer nyder store anerkendelse i både ind- og udland.

- Steffen har bygget alle elementerne i den nye udstilling fra bunden. I loftet er der hængt et enormt luftfartøj. Derudover er der blandt andet en lidt mærkværdig værktøjstavle, et forsvindingsspejl, et medicinskab med underlige præparater og prøver, samt kort over Mols og Andromedagalaksen, siger Pia Bittner.

Transformationstoilettet, som udstillingen er blevet kaldt, er blevet doneret af Ny Carlsbergfondet.