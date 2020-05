Fejl hos husejere i bydel får lort til at flyde ud i Gudenåen

Toiletpapir, tis og lort direkte i Gudenåen. Det lyder ikke lækkert, men ikke desto mindre er det lige præcis, hvad der er sket på grund af fejl i kloaksystemer hos husejere i Randers-bydelen Vorup.

Der er blevet konstateret store mængder regnvand i spildevandsledningen og decideret fæces og papir ved et udløb til Gudenåen. Jacob Cornelius Hansen, projekleder, Vandmiljø Randers

Det har Vandmiljø Randers konstateret, og nu skal 1000 ejendomme det næste halvandet år gennemgås minutiøst.

- Der er blevet konstateret store mængder regnvand i spildevandsledningen og decideret fæces og papir ved et udløb til Gudenåen, siger projektleder hos Vandmiljø Randers, Jacob Cornelius Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fejlene er sket i et større område i Vorup, der siden 1950'erne og frem er blevet separatkloakeret, så regnvand og spildevand efter planen skulle løbe i hver sin ledning.

Fejl hos 15 procent

Det er så bare ikke tilfældet alle steder.

- I 2019 tjekkede vi 84 husstande, hvor der i 15 pct. af dem var fejlkoblinger, siger Jacob Cornelius Hansen.

Når vandet ikke bliver adskilt efter hensigten, kan spildevand ende i regnvandsbassiner og Gudenåen, og regn fylder spildevandsledningen, der ikke er dimensioneret til at rumme regnvand.

Ifølge Vandmiljø Randers oplever de, at udfordringerne skyldes fejltilslutninger, også kaldet uvedkommende vand. Det er husejerens ansvar at have styr på kloaksystemet.

Det er alle ejendomme i det blå-afmærkede område, der skal gennemses. I 2019 blev 84 husstande tjekket, hvor man fandt fejl hos 15 procent af kloaksystemerne.

Boligejere får regningen

Forsyningsselskabet er dog godt klar over, at flere boligejere kan have ringe kendskab til deres ejendoms kloaksystem.

- Vi forventer, at de boligejere, vi efterser kloak hos, er i god tro om kloaksystemets tilslutning. Flere boliger er handlet igennem årene, og i denne handel indgår husets installationer og tilslutninger - både de korrekt udførte og de ikke helt så korrekt udførte. Der, hvor der er sket fejltilslutning, får boligejeren besked fra Randers Kommune om at udbedre fejlen, siger Jacob Cornelius Hansen.

Nogle få ejendommes kloakker kan medføre problemer, og det skal selvfølgelig bringes i orden. Jakob Aarup, Udvikling, Miljø & Teknik, Randers Kommune

Vandmiljø Randers og Randers Kommune ønsker nemlig at få det udpegede kloaksystem i Vorup til at fungere efter hensigten.

Derfor skal 1000 ejendomme fra juni 2020 til december 2021 efterses.

Kender ikke omfanget

Hvor mange ejendommes kloak- og regnvandssystem, der er fejltilsluttet, ved Vandmiljø Randers og Randers Kommune først, når eftersynet er færdigt i 2021.

- Vi er heldige i Randers, da vi har et godt overvågningssystem, så problemområderne kunne detekteres, men præcist hvor er en langt større udfordring, der kræver arbejde fra både boligejerne, Randers Kommune og os, siger Jacob Cornelius Hansen.

Eftersynet af fejltilslutninger og ikke mindst de kommende udbedringer skal forhindre, at spildevand flyder med ud i regnvandsbassiner og Gudenåen, og at spildevand ikke finder vej op af kloakken ved kraftige regnskyl.

Får brev fra myndighederne

- Gevinsten ved at adskille regnvand og spildevand må ikke spoleres af forkerte tilslutninger. Det giver et forkert billede af det arbejde, der er og bliver gjort. Nogle få ejendommes kloakker kan medføre problemer, og det skal selvfølgelig bringes i orden, lyder det fra Jakob Aarup, Udvikling, Miljø & Teknik, Randers Kommune.

Generel information er sendt ud til alle de boligejere, hvor kloaktilslutningen skal undersøges. Først når alle resultaterne er klar, sendes det videre til kommunen, som derefter giver de berørte borgere besked.

