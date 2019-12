Festival udsolgt på rekordtid: Nu står svindlerne på spring

Det tog kun 59 minutter at sælge de 29.500 partoutbilletter til næste års Smukfest i Skanderborg. At der nu er udsolgt, har fået mange desperate købere på banen, og de kan hurtigt blive snydt.

Sådan lyder advarslen fra Smukfest, som festivalen flittigt deler på blandt andet Facebook.

- Lige nu har vi folks opmærksomhed, så vi advarer mulige købere mod dem, der vil snyde. Vi modtager året rundt meldinger fra publikum om svindlere, siger talsmand for Smukfest, Poul Martin Bonde, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kender mere end nogen anden til de klassiske tricks, som svindlerne bruger for at få penge ud af naive og desperate købere.

- Enten sælges billetter til overpris, der er ingen billetter alligevel, eller der bliver solgt til flere, uden de bliver sendt. Vores bedste råd er at handle og overdrage via vores sikre system, siger Poul Martin Bonde.

Populære som julegaver

Festivalbilletter er populære som julegaver, så svindlerne er for tiden fremme i skoene.

Derfor advarer brancheorganisationen Dansk Live også.

Det er helt vildt. Det er da fuldstændig fantastisk, at folk har sådan en lyst til at være en del af vores festival, at de køber billetterne på forhånd og så hurtigt. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest

- Billethajerne har igen frie tøjler til at prøve at lokke dig til at købe en ubrugelig billet eller en billet til overpris, og de bliver mere og mere kreative med deres fælder - også her på Facebook, skriver organisationen.

Dansk Live forsøger at guide køberne igennem den seneste udvikling og uden om billethajernes fælder her.

Billetsalget til Smukfest 2020 åbnede tirsdag kl. 10 og lukkede allerede en time efter. Dermed blev rekorden fra sidste år slået. Her blev 28.000 billetter revet væk på 65 minutter.

Kan få hjælp på venteliste

- Det er helt vildt. Det er da fuldstændig fantastisk, at folk har sådan en lyst til at være en del af vores festival, at de køber billetterne på forhånd og så hurtigt. Det er magisk, sagde Poul Martin Bonde tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Han havde allerede der råd klar til de uheldige, som ikke nåede at få en billet til næste års festival.

- En del får hjælp på ventelisten. Der kommer billetter til rådighed dér helt op til festivalstart, fordi nogen måske finder ud af, at de skal ud at rejse og derfor ikke kan komme alligevel eller nogen finder ud af, at de kun skal bruge to billetter i stedet for tre, forklarede Poul Martin Bonde.

Nye større scener

Sommerens festival bliver også den første med de nye udvidede Bøgescener. Arbejdet med at bygge de nye bøgescener er fortsat i fuld gang.

70 træer har ladet livet og gravemaskiner flytter jord, sådan at der bliver mere plads ved de nye forbedrede scener.

- Arbejdet skrider planmæssigt fremad, sådan at vi også kan nå at få det hele beplantet igen, inden festivalen, fortæller Poul Martin Bonde.

Formålet med at flytte bøgescenerne er, at der skal være mere plads for både optrædende og publikum og at give et større udsyn for flere ved scenen.

2500 ekstra gæster

- Det er et nyt kapitel i Smukfests historie og vi glæder os helt vildt. Det giver bedre plads ved de største koncerter og bedre passage omkring bøgescenerne, siger Poul Martin Bonde.

Den øgede kapacitet ved festivalens største scener betyder i 2020, at festivalen lukker op til 2500 ekstra gæster ind. Planen er imidlertid på sigt at udvide med endnu flere billetter.

Smukfest løber af stablen den 5-9. august 2020 og har blandt andet Kygo, Khalid, Lionel Richie og Rasmus Seebach på plakaten.