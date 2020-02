Smukfest vil have gæster til at tage ansvar for oprydningen

LækkerHeden er for festivalgængere der værdsætter en pæn og ryddelig lejr, sætter pris på en god nats søvn og som planlægger at besøge i festivalen i en større gruppe. Sophia Juliane Lydolph / Ritzau Scanpix

Festivalgæster med et godt sovehjerte og lyst til pænere lejre med ekstra albuerum kan nu ånde lettet op.

Smukfest udvider nemlig deres populære teltområde - KærligHeden - med det nye koncept LækkerHeden.

Her vil man kunne forhåndreservere en lejr, hvor man i en gruppe med op til hele 14 to-personers telte, kan feste igennem i lidt mere rolige og 'private' omgivelser.

- Det er en mulighed for, at man kan ligge sammen i større grupper af folk man kender, i et område der er lidt mere 'lækkert' - deraf navnet, siger Poul Martin Bonde, talsmand for Smukfest.

Ryd op efter dig selv og få dit gebyr igen

Hvis man vil ligge lidt ekstra lækkert til sommerens Smukfest, så kræver det dog, at man betaler et gebyr. Hvis campingværterne vurderer, at man har ryddet ordentlig op efter sig, vil man så få det gebyr tilbagebetalt.

- Hvor opryddet der vil være krav om, at man efterlader lejren, det må vi se på til den tid. Vi håber, at folk vil rydde op efter sig, men hvor meget ned i detaljerne vi kommer til at gå, det er svært at sige, siger Poul Martin Bonde.

Det handler dog også om at sende et grønt signal.

- I stedet for at lægge forbud og krav ned over vores gæster, hellere vil nudge dem i retning af en mere bæredygtig og miljøansvarlig måde at være festivalgænger på, siger han.

LækkerHeden ligger på Mark 3. Lige ved siden af KærligHedens Mark 2 med madboder, Smukboldbanen, lade-lounges og shuttle-busser.