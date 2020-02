Skandaleramt hospital er Danmarks bedste

På trods af store udfordringer vinder Aarhus Universitetshospital for 12. år i træk prisen som landets bedste store hospital. Foto: Aarhus Universitetshospital.

Rettelse I artiklen fremgik det tidligere, at personalet har strejket på Aarhus Universitetshospital i løbet af 2018 og 2019. Det var ikke korrekt, og er nu slettet fra artiklen.

Dagens Medicin har for 12. år i træk kåret Aarhus Universitetshospital som Danmarks Bedste Store Hospital.

- Hospitalerne vurderes ud fra de senest offentliggjorte rapporter, og der scorer man i Aarhus generelt højt, og oven i købet rigtig højt på de mere specialiserede områder. Det plejer også gerne at være her de udemærker sig i særlig grad, siger Niels-Bjørn Albinus, journalist på Dagens Medicin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner

Universitetshospitalet scorer særligt højt inden for ældrebehandlingen og hjerte- lunge- karkirurgien.

- I Aarhus taler man meget om 'Skejby-ånden', som er den her udefinerbare størrelse, hvor man bare har en enorm grad af ansvarsfølelse over sine patienter først og fremmest, men også sin arbejdsplads. Det kan sagtens være en blandt mange forklaringer på, at man scorer højest år efter år, siger han.

07:42 VIDEO: Aarhus Universitetshospital er blevet kåret som Danmarks bedste for 12. gang. Sidste år var vi til stede. Se indslaget her. Luk video

På Danmarks bedste hospital demonstrerer de ansatte

Kåringen som landets bedste sker dog på trods af besparelser, demonstrationer fra de ansatte, aflyste operationer og problemer med alt fra bygningsfejl til ventilatorer.

Og forklaringen på, hvordan et hospital der har måttet gennemleve så markante udfordringer de seneste år, alligevel bliver kåret som landets bedste, kan være, at det ikke altid er helt lige til at vurdere et hospitals standarder ud fra opdaterede kriterier.

00:40 VIDEO: Indslag fra maj 2019, hvor Universitetshospitalets ansatte demonstrerede mod de mange besparelser. Luk video

- Kåringen her tager udgangspunkt i de senest offentligtgjorte rapprter, og det er altså tal helt tilbage fra 2018, og man kan derfor ikke nødvendigvis konkludere, at Aarhus Universitetshospital er de bedste i dag. Man kan selvfølgelig heller ikke konkludere det modsatte Det er på den måde en bagudskuende kåring, siger han.

Læs også Forurenet vand på Aarhus Universitetshospital

Derfor er det også muligt, at konsekvenserne ved de seneste års udfordringer endnu ikke fremgår af de resultater, som kåringen tager udgangspunkt i.

- Historisk har Aarhus været gode til at give gode arbejdsforhold og have dygtige fagfolk. Men det er klart, at de seneste år har der været nogle udfordringer, hvor man har måttet sige farvel til en masse dygtige ansatte, siger Niels-Bjørn Albinus.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.

Læs også Jannie midt i sit livs mareridt: - Jeg håber, han tilgiver mig en dag

Mere hæder til landsdelen

Dagens kåring lover godt for hospitalstandarderne i landsdelen. Det er nemlig ikke kun på Aarhus Universitetshospital, at man i dag modtager hæder.

Silkeborg Regionshospital sidder - ligesom Aarhus Universitetshospital gør det i deres kategori – år efter år nemlig tungt på prisen i deres kategori.

06:52 VIDEO: Silkeborg Regionshospital er også blevet kåret som det bedste til at behandle diabetes. Luk video

For 7. år i træk er hospitalet nemlig kåret som Danmarks Bedste Mindre Hospital, mens Viborg Regionshospital var tæt på at tage prisen i den mellemstore kategori, hvor de dog må tage til takke med en flot andenplads.

De to østjyske regionshospitaler scorede henholdsvis 94,6 og 94,9 ud af 100.

- Vi er bare sindssygt glade og kan slet ikke få armene ned. Selvom vi efterhånden er vant til det, så skal det da fejres med bobler, kransekage og en god fest i forhallen, hvor hospitalsledelsen vil samle de ansatte, siger Winnie Axelsen Elmstrøm, kommunikationskonsulent fra Hospitalsenhed Midt, der blandt andet dækker over regionshospitalerne i Silkeborg og Viborg.

Læs også Person fundet død i brændende hus - undersøges som mistænkeligt

Silkeborg Regionshospital modtager i alt seks delpriser for de mindre hospitaler, hvor tre af dem er priser inden for det ortopædkirugiske område. Det gælder operationer, hvor man udskifter skuldre, hofter og knæ. Derudover er de også kåret som landets bedste inden for lindrende behandling af terminalt syge patienter, voksendiabetes og ledgigt.

Delpriserne for lindrende behandling af terminalt syge patienter, børnediabetes og forbigående blodpropper i hjernen hev Viborg Regionshospital hjem i kategorien for de mellemstore hospitalen.