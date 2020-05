Skoprotest i kampen mod skolelukninger: - Vi står sammen

Protesterne mod en ny skolestruktur i Skanderborg har ligget lidt stille her under corona-nedlukningen, men ude i lokalsamfundene har de ikke stillet træskoene.

Tværtimod vil de stille deres sko op foran rådhuset.

- Vi vil gerne sætte vores aftryk for at påvirke politikerne op til den her beslutning, siger Julie Abildgaard, som er talsperson for sammenslutningen 'Bevar Landsbyskolerne' i Skanderborg Kommune.

Der har været utryghed ude i de mindre lokalsamfund i Skanderborg Kommune, efter det blev besluttet, at der skal laves en ny skolestruktur, hvor kommunen skal spare 10 millioner kroner.

- Det har været meget presset og især for vores børn. Det er svært, fortæller Julie Abildgaard fra Bjedstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

'Bevar Landsbyskolerne' har lavet en video i forbindelse med eventet:

Der er mange skoler i spil til den nye skolestruktur - hvor der er udarbejdet 20 forskellige scenarier. Her er der flere skolelukninger i spil - forslag to vil lukke Veng Skole og Børnehus, og forslag 18 går på at lukke Bjedstrup Skole.

Der er mange forslag i spil til en ny skolestruktur. Der er flere skolelukninger, flytning af overbygninger og at samle ledelserne på nogle skoler. Foto: Grafik: Skanderborg Kommune

Julie Abildgaard har selv en dreng i 3. klasse, og en anden som skal begynde efter sommerferien. Debatten om skolelukninger har ikke kun gjort forældre bekymrede, men også mange børn usikre, fortæller hun.

En række skoler og foreninger ude i de mindre lokalsamfund er gået sammen for at kæmpe for deres sag.

- Det er fantastisk, at vi er så mange, som står sammen om det. Det er et vildt signal at sende til politikerne, siger Julie Abildgaard.

De her står bag initiativet til - 'Bak op med dine sko': Skolebestyrelser: Bjedstrup Skole og Børnehus, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Samdriften Gl. Rye Skole, Herskind Skole og Børnehus, Hylke Skole, Knudsøskolen og Knudsøhulen, Stjærskolen, Veng Skole og Børnehus, Virring Skole og Landsbyordningen i Voerladegård. Foreningerne:

Borgerforeningen i Gl. Rye, De 7 Dale, Herskind - det unikke fællesskab, Hylke Landsbyråd, Landsbyrådet Ejer Bjerge, Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup, Stjær i udvikling og Voerladegård Borgerforening. Se mere

Stiller skoene foran rådhuset

Den 10. juni vil de vise deres utilfredshed og prøve at påvirke politikernes beslutning i forhold til en ny skolestruktur.

- Det er en god måde at vise, at man bakker op om landsbyerne og landsbyskolerne i Skanderborg Kommune, siger Julie Abildgaard.

Her under COVID-19-nedlukningen er det ikke muligt at samles mange mennesker til f.eks. en demonstration – og selvom det bliver ophævet, så holder de fast i idéen om, at man kan vise sin støtte til landsbyskolerne ved at stille et par sko foran rådhuset.

- Det bliver en politisk happening, hvor man efterlader sine sko foran Skanderborg Fælled. Alle i kommunen har mulighed for at være med og vise sin støtte – uden man behøver at være der fysisk, fortæller Julie Abildgaard.

For mange børn og for lidt plads

Arbejdet med den nye skolestruktur har været sat på pause her under corona-epidemien, men den er nu genoptaget.

På grund af corona-restriktioner vil det ikke være muligt med stormøder og større forsamlinger, men politikerne vil fortsætte med temamøder og dialogmøder i mindre grupper med de involverede.

Normalt handler skolelukninger ude i de mindre lokalsamfund om for få børn. I Skanderborg står de over for det modsatte.

- Mange steder gør man det, fordi man ikke har børn nok – men her har vi for mange. Og flere fordeler sig, så de ikke går i skole, der hvor de bor, fortæller formand for undervisnings- og børneudvalget i Skanderborg Kommune, Trine Frengler (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Trine Frengler er formand for undervisnings- og børneudvalget, som igen vil tage ud og få inputs til den nye skolestruktur ude i lokalsamfundene. Foto: Trine Frengler / Facebook

De kommende 15 år får Skanderborg Kommune 2.000 ekstra skolebørn, viser en prognose. Problemet er, at der ikke er plads til dem.

Hvis kommunen skal bygge nyt, så vil det koste op mod 800 mio. kroner over de næste 15 år, og derfor vil man udnytte de eksisterende bygninger på en smartere måde, forklarer Trine Frengler (S).

I forbindelse med den nye skolestruktur skal der spares 10 millioner kroner på driften.

- Vi vil gerne bruge pengene på børnene og ikke mursten. Vi undersøger, hvordan vi kan gøre tingene, så vi skal bygge mindst muligt, siger Trine Frengler (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

INFO OM ELEVTAL: I dag er der 8.000 elever fordelt på 18 folkeskoler i Skanderborg Kommune og en prognose viser, at der i 2035 vil være flere end 10.000.

Forældrene på Bjedstrup Skole har lavet deres eget forslag til, hvordan man skal ændre skolestrukturen i Skanderborg Kommune, hvor man skåner Bjedstrup Skole.

'Vi er mange ude i landsbysamfundene'

Kommunen havde fået udarbejdet 20 forskellige forslag til en ny skolestruktur til at løse pladsproblemerne. Ude i de små lokalsamfund er de også kommet med deres egne bud.

- Vi har jo også gjort en frygtelig masse mennesker nervøse for, hvad der skal ske ude i deres lokalsamfund. Men det er prisen for en åben og ærlig dialog, siger Trine Frengler (S).

Undervisnings- og børneudvalget skal komme med deres bud på en løsning til et byrådsmøde i september – herefter skal byrådet træffe en beslutning.

Borgermøde på Herskind Skole.

Julie Abildgaard håber, at deres stille sko-protest og deres arbejde med at råbe politikerne op vil gøre en forskel.

- Jeg håber, de får øje på, hvor mange vi egentlig bor herude i landbysamfundene. Vi er en tredjedel af vælgerne i Skanderborg Kommune, som bor uden for de store byer. Og vi vil meget gerne have indflydelse på processen, siger Julie Abildgaard.

