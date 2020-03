Vil tale politikerne til fornuft: - Altødelæggende at lukke skolen

- Det ville være altødelæggende.

Sådan siger Rasmus Kierkegaard, næstformand i Veng Skole og Børnehus' skolebestyrelse og far til tre piger, som enten har gået- eller skal gå på Veng Skole, om konsekvenserne ved at lukke landsbyens eneste skole, som kommunen i et nyligt udspil luftede muligheden for.

Nu håber han sammen med resten af lokalsamfundet, at de kan tale politkerne til fornuft.

Også i landsbyen Stjær kæmper man i øjeblikket for at beholde en skole. Her drejer det sig om udskolingen på Stjærskolen. Her har man i udspillet fra Skanderborg Kommune foreslået, at 7.-9. klasse på skolen skal lukke. Det har fået forældre, borgere og elever til at samle 1165 borgerunderskrifter, som de overrakte borgmesteren for at vise den store, lokale opbakning

Lille skole med unikke kvaliteter

- Vi forsøger fra skolebestyrelsens side med en positiv dialog, hvor vi kommer med alternative forslag til den videre proces. Det har skabt røre i lokalsamfundet, hvorfra opbakningen er stor, og det er der kommet en masse læserbreve og en underskriftsindsamling ud af, siger han.

Ifølge Rasmus Kierkegaard vil en skolelukning nemlig medfører en række negative konsekvenser for landsbyen og lokalsammensætningen.

- Jeg ved, at rigtig mange har valgt at bosætte sig her netop fordi vi har den her lille skole med unikke kvaliteter, så det ville være altødelæggende for bosætningen her først og fremmest, siger han.

Veng Skole og Børnehus inkluderer en børnehave og en skole til og med 6. klasse med en fælles ledelse, og den er ifølge Rasmus Kierkegaard en afgørende sammenhængskraft for lokalsamfundet.

- Der er et udvidet samarbejde mellem skolen, ungdomsklubben og den lokale idrætsforening. Frivillige henter og bringer børnene til og fra skole, og tager dem med til sportsaktiviteter. Skolen er i centrum og det giver et kæmpe sammenhold. Den er grunden til, at man møder sine naboer, og det er der, hvor basis for sammenhold stammer fra. Det er byens hjerte, siger han.

Forslag stillet af eksterne fagfolk

Forslaget om at lukke Veng Skole og Børnehus kom i forbindelse med et udspil fra Skanderborg Kommune, hvor de fremlagde 20 forslag til den nye skolestruktur, som man for tiden er ved at udvikle.

Kommunen har fået revisionsfirmaet BDO til at kigge på den nuværende struktur, og hvor man kan sætte ind med den nye skolestruktur. Her har de vurderet at kommunens tre mindste skoler, Bjedstrup, Hylke og Veng, måske kan nedlægges.

- Når man læser udspillet, så bliver det hurtigt ret tydeligt, at det er et stort revisionsselskab ude fra, som har nået de her konklusioner. Der mangler noget indsigt i kommunen som helhed. Men vi må sætte vores lid til, at vi har nogle fornuftige politikere, som godt kan se ud over det her, siger Rasmus Kierkegaard.

Søren Nielsen (S), tør ikke gætte på, hvornår man kan sige noget endeligt vedrørende de mulige skolelukninger.

Han forsikrer dog de bekymrede forældre om, at beslutningen ikke vil blive taget udelukkende på baggrund af BDO's beregninger.

- BDO regner og beregner. Det er os politikere, der i sidste ende skal lave en afvejning af, hvad den bedste løsning vil være, siger han.

Ny skolestruktur nødvendig

Ifølge Skanderborg Kommune vil man få 2.000 ekstra skolebørn i kommunen henover de næste 15 år.

Derfor mener man, at det er nødvendigt, at ændre på skolestrukturen, og omstrukturere de forskellige skoler, så bygningerne udnyttes bedre.

- Det er klart, at det er med en rygende pistol for panden, når kommunen kommer med det her udspil. Der er nogle reelle økonomiske problemstillinger, som skal løses. Men det er jo der, at vi håber, at vi kan komme med nogle alternative forslag, som kan tale fra de nuværende forslag, siger Rasmus Kierkegaard.

Sagen vil blive behandlet på børne- og undervisningsudvalgsmødet i aften, men ifølge udvalgsmedlem Søren Nielsen skal man ikke forvente, at der kommer noget konkret i nærmeste fremtid.