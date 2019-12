Politiker giver sin løn til socialt udsatte

Mira Issa Bloch er lige nu på udkig efter et godt formål, hun kan donere en månedsløn til.

- Jeg er selv socialpædagog og har i mange år arbejdet med mennesker på kanten, så dem banker mit hjerte særligt for, siger Mira Issa Bloch til TV2 ØSTJYLLAND.

Mira Issa Bloch er medlem af byrådet i Skanderborg Kommune for Alternativet, men i en måned i efteråret var hun stedfortræder for partikollegaen Torsten Geil i Folketinget. Og som reglerne er nu, fik hun i den periode både løn for arbejdet i byrådet og i Folketinget.

- Jeg synes jo ikke, at man har fortjent dobbeltløn. Der er for mig at se et hul i loven, for det er ikke rimeligt med løn fra både Christiansborg og byrådet, siger Mira Issa Bloch.

Derfor har hun besluttet, at lønnen fra byrådsarbejdet den måned - cirka 15.000 kroner, fortæller hun - skal gøre gavn for socialt udsatte i Skanderborg Kommune. Men hvor og hvordan ved hun ikke endnu.

Hvem skal have pengene?

På Facebook beder hun derfor folk om at komme med input til, hvor penge skal doneres hen.

- Jeg interesserer mig meget for, hvordan vi som mennesker kan støtte og hjælpe hinanden meget mere og skabe fællesskaber, der gør, at vi ikke bliver psykisk syge, udsatte og ensomme, siger Mira Issa Bloch.

Om pengene skal gå til et etableret projekt eller som hjælp til noget helt nyt, ved hun endnu ikke. Men personligt er hun for eksempel meget inspireret af Fundamentet i Aarhus, som arbejder for at skabe positive forandringer for sårbare og udsatte. Her kan frivillige også komme forbi og tilbyde deres hjælp, hvad enten man er massør, advokat, gældsrådgiver eller noget helt andet.

- Mennesker, der har brug for lidt ekstra hjælp, skal ofte passes ind i en kasse, men sådan kan man altså ikke altid gøre det, hvis det skal hjælpe, siger Mira Issa Bloch og fremhæver Fundamentet som et sted, hvor man ikke tænker i kasser men mere på at hjælpe den enkelte.

Mira Issa Bloch ved endnu ikke, hvornår hun lægger sig fast på et projekt, der skal have penge, men det bliver formentlig først i det nye år. Nu vil hun lige afvente og se hvilke forslag og ideer, der strømmer ind via hendes opslag på Facebook.