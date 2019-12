Politikere klar med løsning, der skal forhindre oversvømmelser

Vand, vand og atter vand.

Oversvømmelser langs Gudenåen har skabt store problemer de seneste måneder.

Derfor vil et flertal i byrådet i Silkeborg Kommune nu til at skære grøde i åen to gange om året. På nuværende tidspunkt bliver det gjort én gang om året.

Det fortæller Flemming Heiberg (V), der er næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

- Enhver kan se, at der er rigtig meget vand, så det giver jo mening at få skåret grøde, så vi kan få vandet hurtigere igennem og få ledt det ud til fjordene, siger Flemming Heiberg (V).

Den beslutning er indehaveren af Svostrup Kro, Dragan Sljivic, glad for. Siden september har han haft tre pumper kørende i døgndrift for at holde vand fra Gudenåen væk fra kroen.

Kroejer har brugt en million kroner

Især i november var vandet tæt på at trænge ind i den historiske bygning.

I løbet af efteråret har Svostrup Kro kæmpet med at holde vandmasserne væk fra den historiske kro. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

- Når vi kigger på åen, så er vandets bevægelse ikke i nærheden af at være så kraftig, som den plejer at være, så der er et eller andet, der bremser hele systemet, siger Dragan Sljivic.

Det har indtil videre kostet Dragan Slijvic over en million kroner at holde vandet ude af kroen.

Dragan Sljivic er langt fra den eneste med en ejendom tæt på Gudenåen, der har kæmpet med oversvømmelser i løbet af efteråret.

Kommuner kan ikke blive enige

I Viborg Kommune har man længe ønsket, at der kunne blive skåret grøde i åen mere end én gang om året.

Men da de øvrige kommuner, som Gudenåen løber igennem, tidligere har afvist at øge antallet af grødeskæringer, valgte Viborg Kommune heller ikke at øge antallet.

Stine Damborg Hust (K), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, forklarer:

- Den faglige vurdering er, at alle fire kommuner skal være enige om, hvor mange gange man skærer grøde om året for, at det har den ønskede effekt.

Nu har politikerne i Silkeborg Kommune altså skiftet mening, men byrådene i Randers - og Favrskov Kommune er fortsat modstandere af en ekstra årlig grødeskæring.

- To gange grødeskæringer hjælper ikke, for det øger ikke vandgennemstrømningen. Én gang er nok, siger Anders G. Christensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

I modsætning til Viborg Kommune vil byrådet i Silkeborg Kommune ikke vente på de øvrige Gudenå-kommuner, før de øger antallet af grødeskæringer.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan være enige alle sammen, men vi synes, vi er nødt til at gøre noget nu og komme videre, siger Flemming Heiberg (V).

2019 har været et meget vådt år.

Falder der én millimeter regn mere i årets sidste dage, er 2019 det vådeste år siden 1874.