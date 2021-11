Lodret uenige: Skal politikere vise coronapas eller ej?

Karina Kirk er dog langt fra enig i, at politikerne skal kunne fremvise dokumentation for, at de enten er vaccineret mod eller testet fri for coronavirus.

Hun er nyvalgt byrådsmedlem for Nye Borgerlige og tiltræder altså til nytår. Kommunen er galt på den, når de vil kræve coronapas af politikerne, mener hun.

- Det kan de jo ikke sige, at de kræver det, for politiske aktiviteter er undtaget fra reglerne om coronapas, siger Karina Kirk.

"Vi er ikke ophøjede"

På myndighedernes fælles coronahjemmeside coronasmitte.dk er reglerne for coronapas beskrevet.