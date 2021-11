Flere østjyske kommuner indfører krav om coronapas på arbejdspladsen

- Beslutningen er et udtryk for, at vi i direktionen både stiller et krav til alle medarbejdere og samtidig også giver plads til, at det skal forvaltes forskelligt alt efter medarbejdergruppen.

- Men det er utvetydigt, at alle skal have et gyldigt coronapas for at nedbringe smitten med covid-19, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i pressemeddelelsen fra Randers Kommune.

Kan betyde fyring

Et coronapas skal enten være i form af et fra vaccination, et som bevis på tidligere smitte med coronavirus eller i form af negativ coronatest.

Såfremt en medarbejder nægter at fremvise coronapas efter anmodning fra lederen, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.