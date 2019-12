By giver plejehjemsbeboere en varm velkomst: - Jeg er næsten rørt til tårer

Vi kender det alle sammen. En flytning kan være en træls og uoverskuelig ting. Og mindre overskuelig bliver den altså ikke, når man er blevet gammel.

I Ry har man måske alligevel fundet en løsning - for hvem bliver ikke glad for blomster? Sådan blev de nye beboere på byens splinternye plejecenter, Fællesskabets Hus Ry, i dag, torsdag, budt velkomne til deres nye hjem.

Det er jo lige før, man får tårer i øjnene, så rørt bliver man. Det er fornemt, at jeg har fortjent at få så flot en buket og modtagelse her. Bente Eresia Aavild, 87 år

Blomsterne og den varme velkomst kommer fra den lokale borgerforening. De mener nemlig, at det er ekstra vigtigt at give de ældre en god start, når de flytter.

- Det at flytte i den alder gør jo nogle gange, at man bliver lidt forvirret, og så synes vi, det er vigtigt, at man får en buket blomster og føler, der er nærvær – også fra byen, siger KarlErik Jørgensen, der er næstformand i borgerforeningen i Ry, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har stor betydning

Bente Eresia Aavild er en af de 55 beboere, som netop er flyttet ind og i dag fik en buket.

- Det er jo lige før, man får tårer i øjnene, så rørt bliver man. Det er fornemt, at jeg har fortjent at få så flot en buket og modtagelse her, siger Bente Eresia Aavild til TV2 ØSTJYLLAND.

I fire år har hun boet på naboplejehjemmet Ryvangen. Og selvom borgerforeningen ikke kommer med blomster hver dag, så tror hun på, at hun nok skal falde til.

- Jeg er alene, så jeg kræver altså at skulle have pleje. Man bliver også ældre, når man er 87 år. Og jeg er faktisk tilfreds alle steder, jeg har boet, så det bliver jeg jo nok også her, siger Bente Eresia Aavild til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt er der plads til 72 beboere på plejecenteret.

55 buketter var linet op til de nye 55 beboere.