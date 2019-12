Virtual reality træner ambulancefolk til skoleskyderier

Video: Det ligner lidt et computerspil, men det er alvor, når ambulancereddere øver sig på større katastrofesituationer, som for eksempel et skoleskyderi, gennem en nyt virtual reality simulation.

Der står en animeret bevæbnet vagt ved indgangen til skolen, da den virtuelle udgave af paramedicineren Erik Refshøj Jensen ankommer. I kantinen ligger en kvinde i en stor blodpøl på gulvet. En blodindsmurt mand kommer løbende og råber om hjælp. Ude i køkkenet ligger endnu en kvinde i en blodpøl.

Nu er det ambulancemandens opgave at danne sig et overblik og prioritere sin tid sådan, at den der har mest akut behov for hjælp, bliver hjulpet først.

I skolens virtuelle kantine møder der Erik Refshøj Jensen et frygteligt syn: En kvinde ligger i en blodpøl og en blodplettet mand løber panikslagen rundt.

Få erfaring med store skadessteder

Det kan være svært at bevare det overblik, hvis man aldrig tidligere har været i en lignende situation, og derfor er et nyt uddannelsesværktøj nu kommet til verden.

Gennem virtual reality kan ambulancereddere nu få erfaring med, hvad det vil sige at komme til et såkaldt stort skadessted som nogle af de første.

For selvom Erik Refshøj Jensen lige nu ser en blødende animeret kvinde ligge foran sig, så er det meget langt fra virkeligheden. For faktisk står han iført VR-briller og noget der ligner elektroniske klip-klappere i en skurvogn i en garage. Hele scenariet med skoleskyderiet foregår kun virtuelt og er en del af et nyt træningsværktøj til ambulancefolk.

Erik Refshøj Jensen træner iført VR-brillen at være første ambulancemand på stedet for et skoleskyderi.

Var først til skoleskyderi

Og det er en træning, som er yderst relevant. Det kan ambulanceredder Jan Storm Sørensen fra Odder nikke genkendende til. Han var i 1994 blandt de første ambulancefolk på stedet, da en studerende skød i kantinen på Aarhus Universitet med et oversavet jagtgevær.

Jan Storm Sørensen havde aldrig tidligere været i sådan en situation og det er heldigvis heller ikke sket siden.

- I situationen tænker du ikke. Du handler bare. Det er først bagefter, at du begynder at tænke og jeg har siden tænkt at det var fuldstændig åndssvagt, at vi gik med politiet ind, inden gerningsmanden var fundet, for han kunne have siddet oppe for enden af gangen og skudt os alle sammen, siger Jan Storm Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Også under trappen ligger en såret kvinde i virtual reality simulationen.

Stigende trussel

Selvom der hidtil kun har været et skoleskyderi i Danmarkshistorien og et begrænset antal terrorangreb, så er det i stigende grad relevant at uddanne ambulancefolk til at håndtere den slags situationer, mener Ricki Toft Kristiansen. Han er selv paramediciner og desuden udviklingskonsulent på Dansk Præhospitalt Udviklingscenter i Silkeborg.

- Vi må erkende at det er blevet mere og mere relevant i de senere år. Truslen er desværre blevet større i de senere år. Derfor er der et behov for at få trænet det, at komme ud som det første personel på skadessteder. Det er mere vigtigt end nogensinde før, siger han.

Derfor har han i samarbejde med flere østjyske virksomheder de seneste tre år udviklet den virtual reality simulation, som kan træne ambulancefolkene i at komme først til disse stores skadessteder.