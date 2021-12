Står til at overtage Inger Støjbergs folketingsplads: Har fokus på andre vælgere

At det er et lidt særligt mandat, den konservative Gitte Willumsen står til at komme ind på, betyder ikke, at hun vil agere anderledes i sin politik.

- Det er ikke lige præcis de (Inger Støjbergs red.) vælgere, jeg vil gøre noget for. Jeg vil generelt gøre noget for borgerlige vælgere i vores område, siger Gitte Willumsen.

Værdig til Folketinget?

Et politisk flertal vil erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Afstemningen om Inger Støjbergs værdighed ventes at ske den 21. december.

Flertallet er der i form af Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og tre løsgængere.