Museum Jorn genåbner: Glæde og gru for fremtiden

- Det er en stor dag.

Så simpelt kan det siges, og det bliver gjort med et lettelsens suk fra museumsdirektør Jacob Thage. For i dag, tirsdag, genåbner Museum Jorn efter at have været lukket ned på grund af Corona i snart tre måneder.

- Det har føltes som en uendelighed, men nu glæder vi os så bare så meget til igen at kunne den vidunderlige samling af kunst, som vi har på museet, siger Jacob Thage.

Museerne har måttet vente lidt længere end så mange andre på at kunne genåbne. Og tiden med ingen gæster til at nyde kunsten i Silkeborg har været mærkelig, mener Jacob Thage.

Billederne har hængt i deres rammer, uden nogen har kunnet kigge på dem. De hænger der til ingen verdens nytte. Jacob Thage, museumsdirektør, Museum Jorn

- Billederne har hængt i deres rammer, uden nogen har kunnet kigge på dem. De hænger der til ingen verdens nytte. Det er virkelig mærkeligt som museumsdirektør at opleve det.

En ventetid, der dog gør genåbningens glæde det større. Museet har af samme grund fået lov at forlænge udstillingen af den store tyske kunstner Markus Lüpertz´ værker, som er et af de helt store trækplastre lige nu.

- Så vi er jo ikke helt kede af, siger Jacob Thage med et smil på læben.

Kulturen er stærk, men økonomien vakler

Men med så lang tids nedlukning, så er spørgmålet, om der overhovedet er nogen, der opdager, at museet nu igen er åbent?

- Jeg må da helt ærligt indrømme, at jeg har tænkt over, om der overhovedet kommer nogen, eller om vi er glemt. Men der var heldigvis mennesker allerede fra morgenstunden, fortæller Museumsdirektør, Jacob Thage.

Vi vil gerne være en del af genåbningen af samfundet. Vi kan bidrage med kulturelle oplevelser, som jeg ikke tror, man nogensinde vil lægge bort. Jacob Thage, museumsdirektør, Museum Jorn

Det betyder rigtig meget, at museumsdirektøren nu bliver bekræftiget i tanken om, at kunstmuseerne har en rolle i samfundet.

- Det er det, vi har prøvet at fortælle politikerne længe. Vi vil gerne være en del af genåbningen af samfundet. Vi kan bidrage med kulturelle oplevelser, som jeg ikke tror, man nogensinde vil lægge bort. Er kulturen stærk nok til at overleve? Og ja, det er den selvfølgelig, slår Jacob Thage fast.

Alligevel står Museum Jorn, ligesom de fleste andre kulturinstitutioner, tilbage med et gedigent, økonomisk blåt øje.

- Vi står overfor nogle truende underskud, som vi endnu ikke ved, hvad vi skal gøre ved. Der er hjælp både fra stat og kommune, men såvidt vi kan se, så er de støtteordninger slet ikke tilstrækkelige til at hjælpe os hele vejen igennem. Så vi håber da virkelig, at publikum vil støtte både os og alle andre museer, slutter Jacob Thage.