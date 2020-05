Bjørg sælger huler i Risskov for at udstille problematisk boligmarked

Kunstinstallationen er 14 huler i Riis Skov, som er blevet udstyret med et salgsskilt, som dem man ser i vinduerne hos diverse ejendomsmæglere. Foto: Bjørn Dyg Nielsen

21-årige Bjørg Dyg Nielsen gik sidste år en tur i Riis Skov og tænkte over, hvor dyrt det er at finde en lejlighed i Aarhus, som man kan betale for sin SU - hvis man også skal have mad.

Hun fik på sin tur i skoven øje på nogle af de huler, der er i skoven, og funderede over, hvad sådan en hule mon kunne sælges for.

Og det gav hende ideen til den kunstinstallation, som åbner på lørdag, den 30. maj.

Kunstinstallationen er 14 huler i Riis Skov, som er blevet udstyret med et salgsskilt, som dem man ser i vinduerne hos diverse ejendomsmæglere.

Jeg håber, at folk vil reflektere lidt over boligmarkedet og det her spørgsmål om, hvad man udbyder til desperate boligsøgende, og hvad det skal koste. Bjørg Dyg Nielsen, kunstner

Bjørg Dyg Nielsen ønsker med skiltene at skabe debat om det aarhusianske boligmarked.

- Jeg håber, at folk vil reflektere lidt over boligmarkedet og det her spørgsmål om, hvad man udbyder til desperate boligsøgende, og hvad det skal koste. Hvad er rimeligt? siger Bjørg Dyg Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bjørg Dyg Nielsen håber, at kunstinstallationen kan få folk til at reflektere over boligmarkedet. Foto: Privat

Dyrt at finde bolig

En hurtig søgning på boligportalen.dk viser, at en 2-værelses lejlighed på 60 kvadratmeter i Aarhus koster omkring 8000 kroner, imens et værelse koster mellem 3000 og 4000 kroner.

Samtidig ligger SU-satsen for en udeboende studerende på 6.243 kr. per måned før skat.

Altså er der ikke mange penge tilbage, når mad, forsikringer, internet og så videre skal betales.

Det er svært at finde nogle, man kan betale for en SU, hvis man også skal have mad. Det synes jeg er problematisk. Bjørg Dyg Nielsen, kunstner

- Der er jo stor rift om lejligheder og især dem, der ikke er voldsomt dyre, så man skal være hurtig. Det er svært at finde nogle, man kan betale for en SU, hvis man også skal have mad. Det synes jeg er problematisk, siger Bjørg Dyg Nielsen.

Hun går lige nu på Rødding Højskole, men er blevet optaget på en bacheloruddannelse i Kunst på Gerrit Rietvald Akademi i Amsterdam. Da hun fandt på ideen gik hun på fotoskolen i Mejlgade i Aarhus.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har godkendt projektet, der er kommet til med støtte fra Puljen til Ung Kunst og Kultur. Kunstinstallationen udstilles i Riis Skov fra 30. maj til 27. juni 2020.

Kunstinstallationen er 14 huler i Riis Skov, som er blevet udstyret med et salgsskilt. Foto: Bjørn Dyg Nielsen