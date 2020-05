Fodboldklub til kamp mod ulækker tendens

Det ærgrer fodboldformanden i fodboldklubben Langå IK ved Randers, at alt for mange hundeejere lufter deres firbenede ven på banerne uden at samle dens efterladenskaber op.

Han har på det seneste kunnet konstatere et stigende problem med hundelorte på de grønne fodboldbaner.

- Hver uger er der nye lorte, og det kan godt være, at det ikke er et stort alvorligt problem, men det er altså træls. Vi skal bruge unødig tid på at fjerne dem, siger fodboldformand i Langå IK, Morten Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og hundelorte på banerne er da bare klamme. Tænk hvis dit barn går i en tackling, og så får lort op af sig selv.

Skal bruge ekstra tid

I denne coronatid er det ekstra frustrerende for klubbens medlemmer at skulle spilde kræfter på hundelorte, fortæller formanden.

- Vi er i en speciel periode, hvor vi bruger mange ressourcer på at overholde corona-restriktionerne. Derfor er det træls at bruge ekstra tid på det her problem samtidig, siger Morten Laursen.

Fodboldklubben har for nyligt indviet et helt nyt klubhus, og i forvejen ligger den i frodigt og flot område nær Gudenåen.

Derfor er de grønne områder ideale for hundeluftere.

Klar til at sætte skilte op

- De er skam også velkomne. Vi vil gerne have en masse aktivitet, og vi ser helst, at området bliver brugt, men nu gør vi lige opmærksom på det her problem, forklarer Morten Laursen.

Han har i første omgang udtrykt sin utilfredshed i en lokal Facebook-gruppe med god respons fra forstående medborgere.

Hvis ikke problemet nu bliver mindre, vil Langå IK opsætte skilte til brugerne af de grønne arealer.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt flere lignende historier om problemer med hundelorte. Eksempelvis var ældrecentret Posthaven i Grenaa sidste efterår plaget af hundes efterladenskaber.

Problem ved ældrecenter

En af dem, der oplevede problemet, var hundelufteren Janne Bomholt, der dagligt gik tur i Posthaven med sin hund, Bjarne.

Ifølge Janne Bomholt klagede de ældre ofte over, at hundeluftere ikke samlede op efter hundene, og det oplevede hun også selv.

Man kan nærmest ikke undgå at træde i en, når man går her, og det er da møgirriterende. Pia Bjerregaard, hundeejer

- Det flyder med hundelorte, og de ældre kører ofte i en med deres kørestol eller rollator, og de kan jo ikke bare lige sådan selv gøre dem rene, sagde Janne Bomholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Janne Bomholt fortalte sidste år, at hun under sine daglige tur i Posthaven ofte fandt hundelorte i græsset.

Tog sagen i egen hånd

Janne Bomholt var træt af gang på gang at skulle risikere at få en hundelort under skoene, når hun gik tur i Posthaven. Derfor tog hun sagen i egen hånd.

- Det er ikke sjovt for dem, og det er det heller ikke for os andre, der går der, så nu har jeg fået nok, sagde Janne Bomholt.

Janne Bomholt har hængt fire ruller poser op i Posthaven i forsøget på at få folk til at samle deres hundes efterladenskaber op.

Derfor valgte hun i oktober sidste år at hænge fire ruller poser op i Posthaven, så hundeejere ikke længere havde nogen undskyldning for ikke at rydde op efter sin hund.