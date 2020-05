Velgørende coronastafet er givet videre til Aarhus og landsholdslegende

En landsdækkende corona-stafet med start på Rådhuspladsen i København og endestation på Grenen i Skagen er i fuld gang – og nu er stafetten nået til Aarhus.

Heidi Dahlin er en de af de mange østjyder, der har meldt sig til at deltage i stafetten, som samler penge ind til Scleroseforeningen.

- Jeg er blevet kastet ud i det lidt tilfældigt, fordi en kollega sagde, at de manglede løbere i Aarhus, siger Heidi Dahlin til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere landsholdsspiller bragte stafetten videre

Hun løb i dag fra sin arbejdsplads i Højbjerg ind til Fredericiagade i Aarhus C, hvor depechen blev givet videre til tidligere professionel fodboldspiller på både landsholdet og i AGF Martin Jørgensen, der i dag havde skiftet støvler og fodbold ud med clicksko og racercykel.

- Det er jo et godt formål. Særligt når det samtidig giver lidt motion, siger Martin Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Heidi Dahlin var godt brugt, da hun skulle give stafetten videre efter en hård tur i varmen.

Corona-krisen har ramt mange på økonomien. Også dem, der yder velgørende arbejde.

Cykelnerven plejer gennem sponsorevents at samle penge ind til Scleroseforeningen, men grundet situationen i øjeblikket har flere events måttet aflyses.

Det betyder, at foreningen går glip af en vigtig økonomisk håndsrækning, som de ellers plejer at modtage til blandt andet forskning i sygdommen.

- Jeg har de sidste tre år cyklet for Scleroseforeningen med Cykelnerven. Og når vejret så er som i dag, så er det ikke svært at sige ja til en ekstra træningstur, siger Martin Jørgensen.

Selv velgørenhed lider under corona

Coronastafetten blev skudt i gang den 14. maj, hvor Morten Ankerdal, som den første løber, fik sendt stafetten videre til Dennis Ritter efter de første ti kilometer.

Den landsdækkende stafet er et initiativ taget af gymnasielærer fra Odense, Lise Rejnhold, der af to omgange igennem sit netværk på Facebook har iværksat coronaløbs-konkurrencer.

- Vi har været en gruppe Facebook-venner, der sammen har motioneret os gennem coronakrisen. Vi har gjort det først og fremmest for at få bevæget os og for at have et fællesskab i en tid, hvor vi ellers har måttet isolere os hver for, siger Lise Rejnhold i en pressemeddelelse og fortsætter:

Lise Rejnhold og venindernes idé er blevet til en landsdækkende stafet, der i dag var nået helt fra Rådhuspladsen til Aarhus.

- Konkurrencen har ikke handlet om at være den hurtigste eller bedste løber, men om at få flest kilometer i benene på enten cykel eller til fods.

De positive tilbagemeldinger på corona-konkurrencen tændte en ny idé hos den odenseanske gymnasielærer:

En landsdækkende coronastafet gennem hele Danmark, hvor motionister sammen, men hver for sig, skal bringe en depeche fra hovedstaden til toppen af landet.

Og denne gang med et velgørende formål for øje.

Kan følges via GPS

Sponsorer kan støtte eventet som sådan eller via den enkelte motionist på Mobilepay.

- Hvis jeg skal løbe otte kilometer, kan man gå ind og sige, at man vil støtte via mig og give 10 kroner per kilometer, jeg løber, siger Lise Rejnhold, der, hvis alt går efter planen, løber depechen det sidste stykke til Grenen i pinsen.

Coronastafetten vil kunne følges af alle i den åbne Facebook-gruppe 'Coronastafetten, idet der er indsat GPS i depechen, som naturligvis efter myndighedernes anbefalinger sprittes af, hver gang den på behørig afstand afleveres mellem to stafetdeltagere.

På Facebooksiden vil det være muligt at se den landsdækkende rute og ligeledes få indblik i, hvem de 100 motionister er – ud over altså den tidligere AGF- og landsholdsspiller Martin Jørgensen.