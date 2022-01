Eva med opfordring: Stop med at fodre mine heste

Negative konsekvenser

Fordi selvom det kan virke hyggeligt og helt uskyldigt at stikke et æble, en gulerod eller et stykke rugbrød ind til dyrene, så har det ifølge Eva Lind Gleerup, som er agronom og underviser, negative konsekvenser for hestene. Og så er vi tilbage ved det ødelagte hegn.

- Vi har kunnet se på vores heste, at de bliver mere opmærksomme på, hvem der går forbi ude på vejen. Det er, fordi de forbinder det med et eller andet. Den her dag kom de travende, og det er nok fordi, de regnede med, at der ville komme en godbid. Sådan en flok heste kommer "op at skændes" om den næste godbid, og så er der måske en, som kommer for tæt på hegnet eller får sparket bagud og ramt hegnet, siger Eva Lind Gleerup.