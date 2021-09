Politiet bekræfter: Flere sager om hestemishandling efterforskes

Efter at have tygget på sagen, bekræfter Nordjyllands Politi nu over for TV2 ØSTJYLLAND, at der er indgivet flere anmeldelser.

- Der er tale om fem anmeldelser om hesteskamferinger begået i området Mejlby nord for Randers – tre anmeldelser er fra samme adresse, mens de øvrige to anmeldelser er fra to andre adresser i området, oplyser Nordjyllands Politi i en skriftlig kommentar til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor præcis anmeldelserne kommer fra, fremgår ikke.

Politiet tilføjer desuden flere interessante detaljer, der er værd at lægge mærke til.

- Gerningstidspunkterne er natten mellem 20. og 21. august 2021, 3. september 2021 og 5. september 2021, skriver politiet.

Ikke én men flere sager

Dermed står det også klart, at der efterforskes en eller flere sager om hestemishandling begået allerede 14 dage før, Heidi Eriksens heste var udsat for mishandling samt en skamfering to dage derefter søndag den 5. september.

Nordjyllands Politi oplyser, at de i øjeblikket efterforsker sagen, og derfor ikke vil udtale sig om efterforskningens enkeltheder, men de oplyser, at de blandt andet har foretaget ”afhøringer, forhøringer i området og besigtigelse af gerningsstederne samt forskellige andre undersøgelser”.

- Nordjyllands Politi tager sagen alvorligt, og vi efterforsker intenst for at finde en gerningsperson i sagen, der kan blive stillet til regnskab for sine handlinger – og vi opfordrer i den forbindelse borgerne i lokalsamfundet til at holde øje og straks rette henvendelse, hvis man ser mistænkelige personer eller andet mistænkeligt i områder omkring ridecentre med mere, lyder det fra Nordjyllands Politi.