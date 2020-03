Silkeborg sænker AGF for anden gang i sæsonen

For anden gang i denne sæson trak Silkeborg sig sejrrigt ud af opgøret mod AGF, da silkeborgenserne mandag vandt 2-1 hjemme på Jysk Park. Dermed har Silkeborg hentet seks af sine beskedne 15 point mod AGF.

Hjemmeholdet var da også pisket til en sejr, hvis holdet skulle gøre sig seriøse forhåbninger om at ende i den mest attraktive gruppe i nedrykningsspillet.

To scoringer i første halvleg banede vej for, at Silkeborg nu holder liv i nedrykningskampen før grundspillets sidste to runder. Silkeborg har to point op til Esbjerg på 13.-pladsen og yderligere to point op til Hobro på 12.-pladsen.

Sejren var Silkeborgs blot anden hjemmesejr i sæsonen, men grundet frygt for spredning af coronavirus var der ingen tilskuere på lægterne til at overvære den sjældne sejr.

AGF'erne udnyttede ikke chancen for at trække fra Brøndby og de øvrige forfølgere i bronzekampen. AGF har et, to og tre point ned til Brøndby, FC Nordsjælland og AaB. AGF har også en kamp i hånden, den spilles torsdag hjemme mod Randers.

AGF's Nicolai Poulsen i duel med Silkeborgs Jose Francisco Santos Junior. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet tog føringen

I store dele af mandagens kamp var det ikke til at se, at de to hold ligger i hver sin ende af tabellen.

I slutningen af første halvleg tog hjemmeholdet føringen.

Et fladt indlæg fandt en fri Junior Brumado, der drejede sin første superligascoring ind bag AGF-keeper William Eskelinen. Forud havde den brasilianske angriber spillet 23 superligakampe uden at score.

Fem minutter senere var hjemmeholdet på spil igen.

Silkeborg-kanten Nicolai Vallys udnyttede en returbold fra AGF-målmand Eskelinen og kunne let prikke Silkeborg på 2-0.

Efter 69 minutter kom der liv i opgøret, da Svenn Crone nedlagde AGF's Patrick Mortensen i feltet og modtog et direkte rødt kort.

På det efterfølgende straffespark bankede selv samme Mortensen sin tiende sæsontræffer ind.

Bedst som AGF fik mere momentum i kampen, brokkede AGF-anfører Niklas Backman sig efter 77 minutters spil til sit andet gult kort og måtte se resten af kampen fra sidelinjen.

AGF pressede på til sidst, men formåede ikke at fremtvinge en pointgivende udligning.