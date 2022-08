Søger tocifret milliontilskud til færgedrift

Tidligere på sommeren meddelte Samsø Rederi, der er ejet af kommunen, at de omgående hæver priserne med 10 procent, hvilket fik flere til at reagere, da prisstigningen også blev pålagt allerede købte billetter.

Prisstigningen er med til at hente nogle af de penge hjem, som rederiet mangler til brændstof i år, fremgår det af en meddelelse fra Samsø Kommune. Desuden forsøger færgerne at sejle langsommere for at spare på energien, når det er muligt, og så trækker rederiets også på de økonomiske reservetanke i år.

Den mulighed har de dog ikke i 2023, meddeler kommune, og derfor har de brug for det ansøgte milliontilskud.

- Vi står lidt med håret i postkassen

Borgmester i Samsø Kommune, Marcel Meijer (S), håber på at få godkendt ansøgningen, da pengene ellers skal findes et andet sted.

- Vi står lidt med håret i postkassen, for så skal vi finde ud af, hvor pengene så skal komme fra, og så må vi sådan lidt koldt og kynisk tage dem et andet sted fra, siger Marcel Meijer.