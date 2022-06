Rederi smider ekstra tillæg på færgebilletten - også på ture der allerede er booket

Men kan du forstå, hvis nogen kunder synes, det er urimeligt?

- Jeg kan godt forstå, det er træls. Jeg synes også selv, det er ærgerligt, at det er nødvendigt, men se omkring os, på benzinstanderne. Vi er presset på energipriserne, konstaterer færgedirektøren.

Kan ikke afvise flere stigninger

Han kan ikke afvise, at der kommer yderligere stigninger på billetpriserne som følge af begivenhederne ude i verden.

- Jeg håber ikke, der kommer yderligere stigninger, men det er svært at spå om i de her tider. Det er umuligt at afvise, at der kommer yderligere stigninger, men jeg håber på, at energipriserne falder, og at vi kan komme tilbage til normale tilstande - men helt tilbage til normalen kommer vi nok ikke, siger Lars Simon Rieks.