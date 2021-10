Op til fire ugers svartid: Patientkontoret vælter i henvendelser

Tv2.dk kunne for eksempel for nylig fortælle om Truels Nørholm fra Aarhus, der havde modtaget et brev med indkaldelse til operation – vel at mærke i 2024.

- Hvem pokker sender et brev ud med en ventetid på tre år, mens man går og ikke har det særlig godt. Det burde ikke ske, lød det fra Truels Nørholm, der kun blev mere frustreret, da han forsøgte at ringe til Patientkontoret for at få hjælp.

Selv om han ringede mange gange, kom han aldrig igennem. Til sidst fik han dog hjælp og fremrykket sin operation med et år.