Patientkontoret massivt presset: Skal man selv have lov til at ringe til privathospitaler?

Man har hørt eksempler på patienter, hvor de har modtaget breve fra patientkontoret, hvor der står, at de om tre år skal til en undersøgelse, og folk, der ringer til patientkontoret og ikke kan komme i kontakt med dem. Man står med et akut problem her, så hvordan vil I så løse det?



- Den slags breve er simpelthen en fejl. Vi har mange gange sagt, at vi ikke skal sende breve til patienter om, at de kan få behandling om flere år, så skal vi selvfølgelig tage os af de patienter, siger Anders Kühnau.

- Jeg er netop kommet med nogle andre forslag til, hvordan vi skal løse problemet med, at sundhedsvæsenet er presset, for det er egentlig der, vi skal tage fat. Det andet er symptombehandling og hjælper ikke på den grundlæggende udfordring, som er at vores sundhedsvæsen er presset – det er der, vi skal tage fat.