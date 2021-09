Patientkontor lagt ned: Har 2500 ubesvarede henvendelser

Hun understreger dog, at det ikke er normalt, at patienter bliver indkaldt til behandling tre år ud i fremtiden, som det er tilfældet for Truels Nørholm Truelsen.

- Men det sker indimellem, siger hun.

På regionens hjemmeside skriver patientkontoret, at det frarådes at møde fysisk op i lokalerne, da medarbejderne stadig primært arbejder hjemmefra. Der er igen åbnet for muligheden for at ringe ind, men man modtager også henvendelser elektronisk.

Hul igennem

Truels Nørholm fra Aarhus har nu - efter flere forgæves opkaldt til patientkontoret - fået fremrykket sin behandling fra 2024 til senere i år.

Men ifølge ham selv kom der først skub i sagerne, efter han rakte ud til Regionsrådsformanden og lokalmediet Aarhus Stiftstidende, siger han til TV 2.

I Region Syddanmark er det stadig ikke muligt at ringe ind til patientkontoret.

Region Nordjylland og Region Hovedstaden oplyser, at de ikke oplever samme travlhed.

Region Sjælland har ikke haft mulighed for at stille op til interview.

Det samme gælder Sundhedsministeren.