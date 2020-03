Mere end 1500 har tilbudt hjælp i ny 'corona-jobbank'

Coronavirussen breder sig og har lukket hele Danmark ned. Det sætter sundhedsvæsenet under stort pres, men nu kommer mange danskere sundhedsvæsenet til hjælp.

Fredag eftermiddag oprettede Region Midtjylland en 'corona-jobbank', hvor studerende, ledige eller pensionerede inden for sundhedsfagene kan tilbyde sin assistance på de midtjyske hospitaler og på de sociale tilbud.

Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt overvældende. Pernille Blach Hansen, regionsdirektør, Region Midtjylland

Lørdag morgen har mere end 1500 personer tilbudt sin hjælp. Det oplyser regionsdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt overvældende, siger Pernille Blach Hansen, der er regionsdirektør hos Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

SÅ MANGE HAR TILBUDT SIN HJÆLP 108 læger

127 sygeplejesker

302 pædagoger

115 sosu-assistenter

290 sygeplejestuderende

554 med en anden sundhedsfaglig uddannelse (fx fysioterapeuter, ergoterapeuter)

35 medicinstuderende

Kilde: Pernille Blach Hansen, regionsdirektør, Region Midtjylland.

Regionsdirektør: - Der er håb for samfundssindet

Det sundhedsfaglige personale, der bliver efterspurgt i jobbanken, kan blandt andet være læger, sygeplejersker, pædagoger og fysioterapeuter.

Men selvom mere end 1500 allerede har tilbudt sin hjælp, har Region Midtjylland stadig brug for, at flere tilmelder sig, og derfor holder de jobbanken åbent.

- Vi kan ikke sige, hvor hurtigt, vi har brug for dem, og hvilke fagligheder, vi har brug for. Men det giver os væsentlig bedre muligheder for at møde behovet, når det opstår, forklarer regionsdirektøren om reserve-banken.

I en tid med snak om hamstring af fødevarer er det opløftende at se, der er håb for samfundssindet og fællesskabet. Pernille Blach Hansen, regionsdirektør, Region Midtjylland

På Region Midtjyllands Facebook har mere end 19.000 delt opslaget om jobbanken.

- Det er helt fantastisk positivt, at der er så mange, der vil hjælpe. I en tid med snak om hamstring af fødevarer er det opløftende at se, der er håb for samfundssindet og fællesskabet, siger regionsdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Fremmede sviner Niels til gang på gang: - Jeg har kun oplevet det i coronatiden

Folk tilbyder også sin frivillige hjælp

De tilmeldte betales med en overenskomstmæssig løn for deres indsats. Men:

- Der er sågar folk, der skriver, om de ikke kan få lov at hjælpe frivilligt, siger Pernille Blach Hansen.

Regionsdirektøren forklarer, at der ikke er nogen garanti for, at man bliver kontaktet. Det hele afhænger nemlig af, hvilket behov hospitalerne og de sociale tilbud har, og hvilke kvalifikationer der efterspørges.