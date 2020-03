Fremmede sviner Niels til gang på gang: - Jeg har kun oplevet det i coronatiden

Niels Kyed har et svagt immunforsvar, og derfor passer han ekstra meget på sig selv i disse tider, ved at bruge mundbind. Foto: Privat foto

”Ej du er for meget”, ”idiot”, ”det hjælper ikke alligevel”, ”din narrøv”.

Det er blot nogle af de tilnærmelser Niels Kyed fra Silkeborg har fået fra fremmede på gaden den seneste tid.

Tilnærmelserne kommer, fordi Niels Kyed går med mundbind. Han har nemlig flere autoimmune sygdomme, og det betyder, at hans immunforsvar er dårligere end de flestes.

- Jeg er i risikogruppen for at få coronavirussen, så jeg skal passe bedre på mig selv. Samtidig har jeg en kæreste, der har kol, så for ikke at slæbe noget hjem til ham, skal jeg tænke på det. Det er vigtigt, jeg ikke kommer hjem med noget, siger Niels Kyed til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg ved godt, at mundbindet har en lille effekt på smittespredningen, men det har stadig en lille effekt, og hvis det kan gøre, at jeg ikke slæbe noget med hjem, så hellere det end at lade vær. Niels Kyed, sygemeldt, Silkeborg

Mundbindet, som Niels Kyed har på, når han befinder sig på steder, hvor der er mange mennesker, provokerer tilsyneladende nogle folk i en sådan grad, at de ikke kan lade vær med at råbe ad ham.

- Nogle dage kan man klare det, og andre dage kan man ikke. Det bliver meget personligt. Hvorfor skal folk absolut lige komme med den kommentar, og ødelægge ens humør, spørger Niels Kyed.

Det er ikke kun i denne coronatid Niels Kyed bruger mundbind. På grund af sin sygdom bruger han det i influenzasæsonerne. Han har dog aldrig før oplevet at blive råbt ad. Det er først sket, efter coronavirussen brød ud.

Både Niels Kyed og kæresten bærer mundbind, når de befinder sig i det offentlige rum med mange andre mennesker. Foto: Privat foto

Har fået nok

I dag, fredag, måtte Niels Kyed endnu engang finde sig i at blive råbt ad.

Da han kom gående ud af Føtex på torvet i Silkeborg sammen med sin kæreste, råbte en forbipasserende mand nemlig efter ham.

- Han råber pludselig ’kraftidioter I er for meget’ Jeg vender mig om, for at forklare mig, men han går jo bare videre, så jeg når ikke at sige noget, siger Niels Kyed, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens episode var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Niels Kyed. Derfor besluttede han sig for at skrive et opslag på Facebook.

- Jeg vil gerne gøre folk opmærksomme på, hvad det er, jeg oplever, og så håber jeg, folk vil tænke sig om en anden gang, siger Niels Kyed til TV2 ØSTJYLLAND.

I skrivende stund har hans opslag fået 217 likes og 45 kommentarer.

Niels Kyed håber, at Facebook-opslaget kan bidrage til, at folk fremover vil tale med ham og spørge ind til, hvorfor han bruger mundbind fremfor at råbe skældsord efter ham og kæresten.

- Jeg vil gerne have, at folk spørger ind til os, og så kan vi forklare hvorfor. Jeg håber, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de kommenterer på, det eller tager en dialog med os, siger Jesper Kyed til TV2 ØSTJYLLAND.

Mundbind er falsk tryghed

Overalt i landet er både håndsprit og mundbind revet ned fra hylderne. Det oplever de blandt andet hos Løve Apoteket i Aarhus.

Her kan de godt forstå utrygheden fra kunderne, men de gør samtidig alle kunderne opmærksomme på, at mundbindet ikke beskytter 100 procent mod virussen, og at det er mindst lige så vigtigt at holde en god håndhygiejne.

- Man skal passe på, at det ikke bliver en falsk tryghed, men det er da et udtryk for, at man er desperat for at undgå at blive smittet, sagde Gertrud Kjær, der er farmakonom og administrerende stedfortræder på Løve Apoteket, til TV2 ØSTJYLLAND den 3. februar.

Mundbindene beskytter ikke hundrede procent mod virussen, og man skal passe på, at det ikke bliver en falsk tryghed, lyder det fra farmakonom. Foto: Ritzau / Scanpix

På Statens Seruminstituts hjemmeside skriver de, at der ikke er nogen grund til at bruge mundbind i lufthavne og på rejser, da der ikke er noget, der tyder på, at mundbind reelt har en effekt på smittespredningen.

Det er et faktum, som Niels Kyed også er bevidst om.

- Jeg ved godt, at mundbindet har en lille effekt på smittespredningen, men det har stadig en lille effekt, og hvis det kan gøre, at jeg ikke slæbe noget med hjem, så hellere det end at lade vær, siger Niels Kyed til TV2 ØSTJYLLAND.