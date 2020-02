Coronavirus sætter spor på hospitalslager: - Vi holder skarpt øje med Kina

Selvom coronavirussen ikke er blevet konstateret i Danmark, så er situationen i Kina ikke helt uden konsekvenser for landets hospitaler, som er delvist afhængige af eksportvarer fra landet.

Derfor holder man på lageret i Horsens, som dækker alle hospitaler i Region Midtjylland, et skarpt øje med lageret af de varer, der er et stort forbrug af og alle de kritiske varer.

- Vi er opmærksomme på, at produktionen i Kina har været delvist nedlukket. Derfor har vi valgt at oprette en gruppe i tæt kontakt med vores hospitaler, hvor vi hele tiden følger varesituationen, og hvor vi også er i kontakt med vores leverandører, siger Dorte Christensen, der er afdelingsleder for indkøb og medicoteknik i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

De jævnlige opkald til samarbejdspartnere er ikke de eneste forholdsregler, som Region Midtjylland har taget.

Lageret i Horsens sender også sikkerhedsudstyr mod coronavirus ud til samtlige praktiserende læger i regionen.

- Vi pakker mundbind, visir, dragter og handsker, i tilfælde af at der kommer en patient, som man mistænker for at være smittet med coronavirus, fortæller Dorte Christensen.

Har udstyr til halvanden måned

På lageret i Horsens er man ikke specielt bekymret for, at problemerne med eksportvarer fra Kina på grund af coronavirus, kommer til at blive et problem for hospitalerne i Region Midtjylland.

- Jeg kan ikke udstede en garanti, men vi har trods alt udstyr til halvanden måned her, og de fleste af vores leverandører har til et halvt år. Vi må følge situationen, men på nuværende tidspunkt er der ingen grund til at gøre yderligere, siger Dorte Christensen.

Flere end tusind kinesere er nu døde af coronavirus, men på trods flere tilfælde af mistanke, er der indtil videre ikke konstateret tilfælde af coronavirus herhjemme.

