Dansker blev indlagt i Aarhus: Sendes i hjemmekarantæne

En dansk statsborger, der onsdag kom fra Belgien til Danmark og efterfølgende modtaget i isolation på Aarhus Universitetshospital, er sendt i hjemmekarantæne.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip. Vi tager ingen chancer i denne situation. Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personen, der onsdag ankom til Aarhus med ambulance, er testet negativ for coronavirus.

Men styrelsen vurderer, at der stadig er en risiko for, at vedkommende kan være smittet.

Det skyldes, at den pågældende var om bord på et fly fra Kina til Belgien, hvor en belgisk statsborger efterfølgende viste sig at være smittet.

Derfor skal danskeren i hjemmekarantæne i 14 dage.

- Vores overlæger har foretaget en konkret risikovurdering, og det er aftalt at etablere hjemmekarantæne.

- Det sker ud fra et forsigtighedsprincip. Vi tager ingen chancer i denne situation, siger Anette Lykke Petri, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

Under hjemmekarantæne vil der være daglig kontakt med sundhedsfagligt personale fra infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Hjemmekarantæne betyder, at man skal opholde sig hjemme. Man kan således ikke gå på arbejde, i skole eller færdes ude.

Personer i hjemmekarantæne skal blandt andet måle deres temperatur dagligt, så lægerne kan følge den pågældendes helbredstilstand.

Hjemmekarantænen varer i 14 dage opgjort fra den dag, personen ankom til Belgien.

Alle danske borgere, der er vendt hjem fra Hubei-provinsen i Kina, er testet negativ for coronavirus.

De er ligeledes i hjemmekarantæne, og deres tilstand overvåges løbende.

565 personer er indtil videre døde, efter at de er blevet smittet med coronavirus. Langt de fleste tilfælde er i Kina.