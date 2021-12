Randers FC sælger anfører til liga-konkurrent

Bliver savnet

I Randers FC vil Erik Marxen blive savnet, fortæller Søren Pedersen, sportslig og kommerciel direktør i klubben.

- Det bliver nogle store støvler, vi nu skal have udfyldt, men vi har ikke villet stå i vejen for Eriks personlige ønske om at skifte. Erik har haft en utrolig stor betydning for Randers FC i de seneste sæsoner, og han vil i den grad blive savnet.