Vanvidsbilist blæste forbi fotovogn - nu har politiet snuppet bilen

- Han erkender at have kørt for stærkt, men han nægter at have kørt spirituskørsel, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Det er uvist, hvad resultatet af blodprøven er.

Leasingbil beslaglagt

Den 41-årige mand er fra Island, og bilen han kørte i var en leasingbil. Og da hastighedsovertrædelsen overskrider 100 procent, er manden sigtet for vanvidskørsel, hvorfor bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.