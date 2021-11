Nye vindmøller giver Flemming søvnløse nætter – bedste placering, mener borgmesteren

Danmarks største vindmøllepark på land er blevet en smule større. Vindmølleparken, der er placeret i udkanten af den nordøstlige del af Randers Kommune, bestod tidligere af 30 ældre vindmøller. Nu står der i stedet 46.

De nye vindmøller er større og mere effektive end de gamle, og skal altså sikre grøn energi i de kommende år. Ifølge kommunens borgmester, Torben Hansen (S), er udvidelsen da også udelukkende positiv.

- Et, så er det en stor dag. To, så er det nogle fantastiske maskiner. Tre, så bidrager det til den grønne omstilling, som vi har så hårdt brug for, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.