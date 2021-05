Folkelig protest mod solcellemarker: - Træk i håndbremsen

- Vi vil anlægge et konservativt skøn på, hvor meget plads der er brug for. Vi har ikke lagt os fast på at få et fast antal hektar, siger han.

Hvor mange hektar solceller er der behov for i Syddjurs?

- Strømforbruget vil nok være stigende de næste år på grund af flere varmepumper og el-biler, men vi har ikke fået svar på, hvor stort behovet præcist er. Vores mål er ikke, at vi vil udlægge solceller til mere end vores eget forbrug.

Borgere: Vi føler os tromlet over

For Mette Vang Ørom er det et stort problem, at Syddjurs Kommune ikke har et reelt bud på, hvor stort det lokale behov for solceller er, samtidig med at de behandler otte store anlæg.

- Alle os, der har skrevet læserbrevet, føler os trådt på og ikke hørt. Stop nu op, inden man plastrer det hele til med solceller uden at kende det mere præcise behov, siger hun.

Men nationalt er målet, at Danmark skal have 100 procent grøn energi i 2050. Hvorfor er det ikke ok at komme i gang?

- Ikke på den her måde, hvor der mangler national koordinering. Eksempelvis kan det tage lang tid, før elnettet på Djursland overhovedet kan håndtere store mængder solcellestrøm, og vi kunne i stedet have lavet mindre solcellelaug, hvor vi lokalt havde ejet det og styret det.