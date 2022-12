Nu er undersøgelsen efter Rasmus-sagen her: Skarp kritik fra borgerne

Rasmus Dalgaard har i årevis kæmpet for at komme på fode igen efter en sygemelding. Men det, der skulle have været vejen tilbage til et bedre liv, har udviklet sig til en syv-årig kamp som jobsøgende på Jobcenter Randers. Rasmus Dalgaards helbred er i perioden kun blevet værre og vurderingen fra flere sider lyder, at det er jobcentrets skyld.