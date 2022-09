- Det er da noget lort: Jobcentre får kritik fra læger og psykologer

Hverken psykologer eller læger har det endelige ord, når det kommer til, hvad en borgers næste forløb bliver i jobcentret. Det er en tværfaglig beslutning, hvor jobcentrene trækker på forskellige afdelinger i kommunen for at give så fyldestgørende et billede som muligt.

Og det er helt naturligt, at læger og psykologers vurdering indgår som et delelement, mener Dea Seidenfaden. Af og til bliver de dog direkte adspurgt, hvad de mener sandsynligheden er for, at en arbejdsprøvning bliver vellykket.

- Så svarer vi i nogle tilfælde nul procent, og borgeren bliver alligevel sendt i arbejdsprøvning. Der er vi ude i sådan en fuldstændig absurd situation, hvor både borgeren, men også fagpersonens tid og energi er brugt helt unødvendigt, siger hun.

Den situation var Helle Thygesen blandt andet ude for i Favrskov Kommune, hvor en psykolog vurderede chancen for en succesfuld arbejdsprøvning til at være 0,01 procent. Alligevel blev hun tilkendt et nyt forløb.