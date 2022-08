PTSD-sagen: Her er Rasmus' afgørelse

- Det skal jeg lige hjem at tænke over, men det er rart at vide, at det er et overstået kapitel. Nu har jeg mulighed for at se fremad, siger Rasmus Dalgaard.

Udviklede PTSD

Rasmus Dalgaard har i flere år håbet på at kunne ende i et fleksjob, men efter han tidligere på året fik konstateret PTSD og kronisk udbrændthed, har pilen for ham og hans familie i højere grad peget mod netop førtidspension.

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.

De nye diagnoser er ifølge psykiateren en direkte konsekvens af det lange jobcenterforløb.