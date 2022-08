Fleksjobber eller førtidspensionist? Nu bliver Rasmus' fremtid afgjort

- Jeg synes efterhånden også, at vi har set alt for mange af disse sager. Både kommunerne og KL er altså også nødt til at tage ansvar for at sagerne bliver behandlet ordentligt og korrekt.

Enhedslisten har sidenhen kaldt ministeren i samråd om sagen.

Undersøgelse af jobcentret

Randers Kommune har sagen igennem fastholdt, at den ikke har lavet nogen fejl i Rasmus Dalgaards sag.

Derfor mente et flertal i byrådet indledningsvis heller ikke, at det var nødvendigt at undersøge sagen og jobcentret yderligere. Efter en måneds debat blev et samlet byråd dog enig om, at det var nødvendigt med en undersøgelse af jobcentret.

Ifølge det nu vedtagne forslag skal et eksternt konsulentfirma lave en tilfredshedsundersøgelse med borgere, der er eller har været i kontakt med jobcentret. Det fremgår ydermere af forslaget, at undersøgelsen skal have særligt fokus på borgere, der har været i jobforløb på over to år.