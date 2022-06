Flere siger fra efter røffel fra ministeren: Det er loven, den er gal med

Helt på linje med KL er Dansk Socialrådgiverforening.

- Det virker meget malplaceret at høre politikerne komme med den her kritik af jobcentrene og dem, der arbejder der, når det er de selvsamme politikere, der har besluttet den lovgivning, som vi arbejder under, siger Mads Bilstrup.

Peter Hummelgaard har løftet pegefingeren overfor kommunerne efter flere ulykkelige jobcentersager har været i mediernes søgelys. På TV2 ØSTJYLLAND har vi blandt andet fortalt om 28-årige Rasmus Dalgaard, der efter et syv år langt jobcenterforløb fik konstateret PTSD – en direkte konsekvens af forløbet.

- Jeg synes efterhånden, at vi har set alt for mange af de her sager. Både kommunerne og KL er nødt til at tage ansvar for at sikre, at reglerne rent faktisk bliver overholdt. Man kan ikke igangsætte indsatser, hvis en borger risikerer at blive mere syg af den indsats, som han eller hun skal modtage, sagde Peter Hummelgaard efter Rasmus Dalgaards sag kom frem.

Ligeledes sagde Leif Lahn, medlem af folketinget for Socialdemokratiet, søndag i TV2 ØSTJYLLAND, at ”når du ikke behandler folk ordentligt, følger du ikke loven.”