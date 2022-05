Minister gav kommunerne skylden for PTSD-sag fra Randers - nu er han kaldt i samråd

Beskæftigelsesminister Peter Hummelmose (S) tørrer ansvaret af på kommunerne. Sådan lyder det fra Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez.

Hun henviser til situationen i jobcentrene landet over, efter Rasmus Dalgaard fra Randers stillede sig frem og fortalte TV2 ØSTJYLLAND om et forløb, der har efterladt ham med PTSD.

- Vi kan se, er at Rasmus er ansigt på rigtige mange andre, der oplever det samme i andre kommuner. Derfor synes jeg, det skal være slut, at politikerne herinde fralægger sig ansvaret og siger, at det er den enkelte kommune, der er skyld i det, men tager ansvar for, at en kæmpestor del af problemet kommer herinde fra Christiansborg, siger hun.

Derfor har Victoria Velasquez nu kaldt ministeren i samråd.

Kæmpestore konsekvenser

Rasmus Dalgaard fik konstateret PTSD efter at have været i et syvårigt forløb hos Jobcenter Randers. Under forløbet havde hans egen læge konstateret, at der var risiko for, at Rasmus Dalgaard kunne udvikle netop PTSD.



Alligevel fortsatte jobcenteret sit forløb. Det kalder ifølge Victoria Velasquez på ny lovgivning på området.

- Jeg synes, at man er nødt til at erkende, at der er så mange mennesker, der er stået frem nu og har fortalt, at de er blevet endnu mere syge, end før de kom ind i systemet, siger hun.