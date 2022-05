Syv år i jobcentret har taget livsviljen fra Rasmus – og han er ikke alene

I januar 2022 tilkender Jobcenter Randers 28-årige Rasmus Dalgaard et treårigt ressourceforløb, der skal få ham tilbage på arbejdsmarkedet. For Rasmus Dalgaard var det den værste besked, han kunne forestille sig.

Han har på det tidspunkt allerede været tilknyttet det ene forløb efter det andet i syv år, og han er kun kommet længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, efter han i 2015 blev sygemeldt med stress og depression. Han havde håbet på at få en afslutning.

Til mødet med kommunen siger han, at de ikke skal regne med, at han er her til næste år.

- Jeg har ikke mere overskud. Forløbet har drænet mig for alt energi, så jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal kunne holde ud et helt år endnu. Det er jo ikke engang bare et år, det er tre år, de har sat mig i bare i første omgang jo, siger Rasmus Dalgaard med henvisning til, at kommunen efter ressourceforløbets afslutning kan vælge at tilkende ham endnu et.

På grund af den udtalelse vælger Karin Dalgaard, Rasmus’ mor, at køre ham direkte til lægen. Hun er bange for at lade ham være alene.