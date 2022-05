Lokalpolitikere kræver undersøgelse af kritiseret jobcenter

Udover Beboerlisten er Østbroen, Velfærdslisten og Enhedslisten også klar på at få lavet en ekstern undersøgelse af Jobcenter Randers.

Har været oppe tidligere

Bjarne Overmark fortæller, at det langt fra er første gang, at han har haft fokus på problemet.

Ifølge Bjarne Overmark selv, har han haft det på dagsordenen 1-2 om året sammen med andre byrådspolitikere.

- Nu er der bare et meget tydeligt tilfælde. Og jeg er glad for at se, at ministeren og Hans Andersen fra Venstre også udtaler sig om det. Man får det indtryk, at de politiske vinde er ved at vende, siger Bjarne Overmark.

Mandag rettede Peter Hummelgaard en kritik af kommunerne, da han kommenterede på sagen om Rasmus Dalgaard.