Særligt jobcenter-forløb skal forhindre førtidspension - men for Laila og mange andre er det et helvede

Spekulerer ikke i økonomi

Laila Kjærgaard kaldte ressourceforløb for en kommunal losseplads, og hun er langt fra den eneste, der står tilbage med den oplevelse. I maj stod Rasmus Dalgaard frem og fortalte, hvordan han havde udviklet PTSD efter syv år i jobcentret, har TV2 Østjylland siden fået stribevis af henvendelser fra østjyder, der har følt sig parkeret på et ressourceforløb.

- Jeg kan godt forstå, at en borger oplever det på den måde. Når man er på et ressourceforløb, har man mange hindringer, før man kan nå frem til et job. Det er en lang rejse, men et er meget vigtigt at sige, at vi ikke parkerer borgere på et ressourceforløb. Det har vi ingen interesse i, hverken fagligt eller økonomisk, siger Helene Bækmark, direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune.